В Мариуполе оккупанты мошенничеством выманивают у людей деньги и персональные данные, - Денисова

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграмме.



"В Мариуполе российские оккупантами из-за мошеннических финансовых операций забирают у людей деньги и выманивают персональные данные. В заблокированном городе открылись так называемые "банкоматы", работающие под контролем российских террористов", - отметила она.



Один из "банкоматов" находится в бывшем супермаркете Левобережного района Мариуполя. Там можно обменять безналичные деньги на наличные у мошенников по курсу, который составляет 2 к 1. Так, кафиры забирают у людей половину от суммы.



Кроме того, в помещении Центрального участка полиции россияне под видом "пенсионного фонда и социальных служб" собирают персональные данные жителей. Во время "регистрации" они выманивают информацию не только о человеке и его имуществе, но и о родственниках. Есть угроза, что россияне используют сведения для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогания денег из близких, выехавших или проживающих за пределами Мариуполя.



"Террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений России.

Генсек ООН призвал открыть в Мариуполе коридоры для эвакуации.

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