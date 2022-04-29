В Мариуполе оккупанты мошенничеством выманивают у людей деньги и персональные данные, - Денисова
В Мариуполе россияне установили банкоматы, из-за которых воруют у горожан деньги. Также оккупанты под видом соцслужб выманивают персональные данные людей
Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграмме.
"В Мариуполе российские оккупантами из-за мошеннических финансовых операций забирают у людей деньги и выманивают персональные данные. В заблокированном городе открылись так называемые "банкоматы", работающие под контролем российских террористов", - отметила она.
Один из "банкоматов" находится в бывшем супермаркете Левобережного района Мариуполя. Там можно обменять безналичные деньги на наличные у мошенников по курсу, который составляет 2 к 1. Так, кафиры забирают у людей половину от суммы.
Кроме того, в помещении Центрального участка полиции россияне под видом "пенсионного фонда и социальных служб" собирают персональные данные жителей. Во время "регистрации" они выманивают информацию не только о человеке и его имуществе, но и о родственниках. Есть угроза, что россияне используют сведения для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогания денег из близких, выехавших или проживающих за пределами Мариуполя.
"Террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула омбудсман.
Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений России.
- Генсек ООН призвал открыть в Мариуполе коридоры для эвакуации.
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