Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что в тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных. Вчера, 1 августа, скончались двое офицеров.

"Судьба остальных 15 до конца не решена", - сообщил Андрющенко.

Он также добавил, что оккупационные власти подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

"Наши с улыбкой говорят "на крыс всегда хватит ядов", - добавил советник.