В Мариуполе оккупанты массово отравились после празднования Дня ВМФ, есть погибшие, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны группы "Й" отравили российских офицеров во время празднования Дня ВМФ, двое из них скончались
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Отмечается, что в тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных. Вчера, 1 августа, скончались двое офицеров.
"Судьба остальных 15 до конца не решена", - сообщил Андрющенко.
Он также добавил, что оккупационные власти подозревают применение цианида и пестицидов в пище.
"Наши с улыбкой говорят "на крыс всегда хватит ядов", - добавил советник.
- Во временно оккупированном Мариуполе партизаны провели диверсионную операцию , в результате которой были обезврежены три военных грузовика.
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