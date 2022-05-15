В Мариуполе оккупанты крадут имущество украинцев для "национализации"
В Мариуполе россияне воруют украинские имущество и ценности в области водоснабжения, электроэнергетики и транспорта "для национализации"
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме .
"Со вчерашнего дня по бумажке банановой республики официальным документом (Постановлением!) так называемой ДНР у всех собственников Украины украдено под видом национализации все имущество (движимое и недвижимое) и ценности в области железнодорожного транспорта, электроэнергетики и водоснабжения. Официальное мародерство в действии. Следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность России", - подчеркнул он.
Петр Андрющенко отметил, что это касается не только коммунальной или государственной собственности, но и имущества физических и юридических лиц.
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