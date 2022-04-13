В Мариуполе оккупанты хотят провести "парад победы" на 9 мая, — советник мэра

Об этом сообщил советник действующего мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По нашей информации Иващенко получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести карнавал победы на 9 мая в случае успеха специальной операции". Из хорошего - ни техники ни людей для осуществления таких мероприятий в городе нет. Поэтому потенциальный срыв такого приказа безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", - написал Петр Андрющенко.

Также он добавил, что кафиры отдали приказ по запуску процесса обучения в школах в 4, 9 и 11 (12-х) классах.

"Несмотря на отсутствие контроля в городе, оккупанты пытаются создать картинку восстановления мирной жизни. После назначения Константина «трупожера» Иващенко пошли другие назначения. На сегодняшний день Иващенко назначил руководителя образования. По предварительной информации некоторого господина Мирошниченко (данные уточняются для полной идентификации), который уже заявил к подготовке запуска процесса обучения для 4, 9 и 11 (12-х) классов.Местом для «восстановления обучения» выбрана единственная неповрежденная школа №53 (ту самую, где состоялось «избрание Иващенко»).Несколько дней подряд около 40 человек, которым пообещали оплатить, приводят школу в порядок. Учения планируют запустить с первого мая. Почему именно такие классы? Из-за желания формальной интеграции в российскую и псевдореспубликанскую систему образования", - написал советник мэра.

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