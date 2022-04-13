English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Мариуполе оккупанты хотят провести "парад победы" на 9 мая, — советник мэра

В Мариуполе оккупанты хотят провести "парад победы" на 9 мая, — советник мэра

13 апреля, 2022 среда
14:24
война с Россией

Бывший депутат Мариупольского городского совета, а теперь самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко получил от российского руководства приказ провести зачистку части центрального района города от завалов и тел погибших для проведения там парада оккупантов 9 мая

Об этом сообщил советник действующего мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По нашей информации Иващенко получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести карнавал победы на 9 мая в случае успеха специальной операции". Из хорошего - ни техники ни людей для осуществления таких мероприятий в городе нет. Поэтому потенциальный срыв такого приказа безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", - написал Петр Андрющенко.

Также он добавил, что кафиры отдали приказ по запуску процесса обучения в школах в 4, 9 и 11 (12-х) классах.

"Несмотря на отсутствие контроля в городе, оккупанты пытаются создать картинку восстановления мирной жизни. После назначения Константина «трупожера» Иващенко пошли другие назначения. На сегодняшний день Иващенко назначил руководителя образования. По предварительной информации некоторого господина Мирошниченко (данные уточняются для полной идентификации), который уже заявил к подготовке запуска процесса обучения для 4, 9 и 11 (12-х) классов.Местом для «восстановления обучения» выбрана единственная неповрежденная школа №53 (ту самую, где состоялось «избрание Иващенко»).Несколько дней подряд около 40 человек, которым пообещали оплатить, приводят школу в порядок. Учения планируют запустить с первого мая. Почему именно такие классы? Из-за желания формальной интеграции в российскую и псевдореспубликанскую систему образования", - написал советник мэра.

  • Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил мнение , что пойманного пророссийского политика Виктора Медведчука следует использовать, чтобы спасти заблокированных жителей и военных Мариуполя

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мариуполь
9 мая
Читайте также:
12 апреля, 2022 вторник
Путин очень неуверен, он на грани психологического поражения, – Горбач
Русские военные
13 апреля, 2022 среда
В Ленинградской области РФ сформировала батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, которых уже направили в Украину, – Генштаб
ЗСУ
12 апреля, 2022 вторник
Линию боевых столкновений отодвинули от Днепропетровской области в Херсонскую, – Александр Вилкул
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.88
  • EUR
    Покупка 31.72
    Продажа 32.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
13 апреля
14:46
Британия добавила в санкционный список более 200 физлиц и компаний, в том числе Медведчука
14:38
Зеленский пригласил эстонских специалистов присоединиться к работе общей группы, которая будет расследовать военные преступления армии РФ в Украине
14:36
Эксклюзив
Я бы не спешил обменивать Медведчука, прежде всего, нужно провести процессуальные действия, — экс-руководитель Службы внешней разведки
14:35
Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО, - Svenska Dagbladet
14:22
Європейська Солідарність
Каждый, кто сотрудничал с врагом, должен быть привлечен к ответственности - "Европейская Солидарность"
14:16
Эксклюзив
Унижение Медведчука - большая пощечина для Путина, - Ягун
14:05
Финляндия может принять решение о вступлении в НАТО в ближайшие недели, – премьер
14:02
Новости компаний
С первых дней войны сеть АЗК "БРСМ-Нефть" выделила 335 000 л горючего для заправки транспорта ВСУ, ГСЧС, скорой помощи, полиции и ТРО
14:02
Украина похожа на IT-компанию, а Россия – на ржавый советский танк, - Федоров о цифровой блокаде
13:54
На юге Украины россияне активно ведут воздушную разведку, наносят артиллерийские удары и распространяют фейки об успехе войны против украинцев
13:43
В Кремле отреагировали на предложение об обмене пленных на Медведчука
13:31
российские войска
Россия наращивает военные силы на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области, - "Схемы"
13:30
Оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасскому в Донецкой области, по меньшей мере семь человек получили ранения, - глава ОВА
13:25
Оккупанты расстреляли семерых людей в селе на Херсонщине и взорвали дом с погибшими, - Офис генпрокурора
13:19
Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительного решения в ближайшие дни, - министр обороны Турции
13:15
Эксклюзив
Около 60 ракет разорвались на территории нашего предприятия. Людей загоняли в погреб и разрешали выходить только два часа в сутки, – фермер из Черниговщины
13:11
мины
В Киевской области мошенники предлагают за деньги проверить дома на наличие взрывчатки и разминировать их, - ГСЧС
13:02
Оккупанты депортировали в РФ более полумиллиона украинцев, - Зеленский
12:57
"Отправляют на передовую на УАЗиках": СБУ перехватила разговоры, в которых рашисты жалуются на свое начальство и отказываются воевать
12:54
Эксклюзив
Кременчуг продолжает принимать вынужденных переселенцев с востока Украины
12:51
В Сумской области ВСУ призвали жителей вернуть запчасти к российской технике, - глава ОВА
12:40
В моргах Днепра более полутора тысяч трупов российских солдат, которые никто не хочет забирать, - заммэра
12:35
Средняя стоимость пасхальной корзины выросла в 2022-м на четверть, – Институт аграрной экономики
12:31
Российские оккупанты в Чернобыльской зоне пытались сварить кашу из кофейных зерен, – Госпогранслужба
12:30
В Буче началась эксгумация погибших из второй братской могилы, - Общественное
12:09
Украинские военные уничтожили российский наблюдательный пункт
11:57
За сутки Харьковщина подверглась 53 обстрелам, погибли 7 человек, - председатель ОВА
11:54
Эксклюзив
У противника сейчас нет побед, на каждом направлении оккупанты проигрывают, территории захватить не могут, - полковник ОК "Юг"
11:54
Из "Шахтера" ушел бразилец, отыгравший за клуб 11 лет
11:49
Спикер парламента Грузии Папуашвили намерен прибыть в Украину
11:32
Эммануель Макрон
Макрон против использования термина "геноцид" для описания зверств России в Украине
11:26
У РФ огромный арсенал ракет: В Минобороны объяснили, почему возвращаться в Киев и освобожденные от оккупантов города еще рано
11:23
Депутат горсовета Мариуполя зарегистрировал петицию о конфискации имущества членов партии Шария и ОПЗЖ в пользу Украины
11:22
С начала полномасштабной войны в Украине родилось более 26,6 тыс. младенцев, - Минюст
11:21
В мобильных крематориях россияне уничтожают свидетелей своих преступлений, погибших гражданских жителей и собственных военных, – украинская разведка
11:17
Редут-2УС
ВСУ просят помочь найти российские комплексы связи и призывают очевидцев отправлять фото техники в чат-бот
11:14
Десятки изуродованных машин: В Буче появилось кладбище расстрелянных автомобилей
10:56
Эксклюзив
"Киевщине можно помочь автомобилями и деньгами": волонтер о нуждах Бучи и Гостомеля
10:46
Гвардейцы обнаружили схрон со 100 ящиками боеприпасов, который оставили российские оккупанты в Киевской области
10:43
За средства криптофонда Украина закупила 1 тыс. аптечек для ВСУ на сумму $185 тыс.
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV