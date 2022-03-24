В Мариуполе оккупанты из громкоговорителя объявляют, будто Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в россию, - горсовет

Об этом Мариупольский городской совет сообщил в Telegramm.



"В Мариуполе ездит машина российских кафиров с громкоговорителем и объявляет, что Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в россию, а также что Одессу уже взяли. Кроме того, россияне в с.Никольске отмечают, что единственная возможность эвакуации - автобусами в Ростов и что Украина их бросила на произвол", – говорится в сообщении.



Дезинформационная кампания направлена на срыв эвакуационного процесса и настроение оставшихся в городе жителей против Украины, объяснили в горсовете.



"Все это сознательная дезинформация кафиров, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против собственной страны", - указал горсовет.



Там также подчеркнули: эвакуация в Запорожье продолжается, вывоз людей из Никольского – в процессе, если бы сложно не шло.



"Украина своих не бросает. Просьба ко всем – распространяйте правду. Пишит. Звонит своим близким. Мы будем делать все, чтобы ни один мариупольец не остался заложником в лапах оккупанта", – подчеркнул городской совет города.

Напомним, кафиры насильственно вывозят десятки тысяч жителей Мариуполя в Россию. При этом вытаскивают людей из подвалов и забирают паспорта.