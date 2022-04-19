В Мариуполе оккупанты готовятся сбрасывать на Азовсталь 3-тонные авиабомбы, - СБУ
В Мариуполе решисты готовят 3-тонные бомбы, чтобы "стереть с лица земли" Азовсталь
Об этом сообщает СБУ.
"Несмотря на значительное преимущество в количестве войск, российские кафиры не могут взять украинский Мариуполь. Поэтому хотят сравнить с землей завод «Азовсталь», где держат оборону наши бойцы. Оккупантов не сдерживает даже то, что на заводе нашли убежище мирные жители города. Поэтому решисты готовят 3-тонные "сюрпризы" с неба", - пишут в СБУ.
На записи, опубликованной СБУ, ростовский командир взвода захватчиков, находящийся в 4 километрах от легендарного здания, рассказал, что они ожидают "сюрприза" от РФ.
"Ждем здесь "сюрпризы" от России... трехтонные с неба... Сказали, сравняют все с землей... Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная", - рассказывает оккупант своей жене.
На вопрос о судьбе мирного населения, он ответил: "Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные…"
"Это еще одно подтверждение, что настоящая цель «асвобадителей» в Украине – это стереть наше государство с лица земли. Так что у нас только один путь сохранить нашу страну – победить!", – заключают в СБУ.
- Кроме участников обороны Мариуполя в корпусах и подвалах расположенного в городе металлургического комбината "Азовсталь" нашли убежище гражданские. Несколько сотен человек ждут освобождения от ВСУ и не верят России, что обещает якобы безопасные гуманитарные коридоры.
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