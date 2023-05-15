В Мариуполе оккупанты готовятся к обороне, - Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ активно укрепляют оборонные сооружения в городе
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Оккупанты продолжают укрепляться в Мариуполе. Они устанавливают защитные сооружения по всему городу и вокруг него. В основном россияне устанавливают бетонные доты с пулеметами у мостов. Очень неплохо они маскируют их. Все остальное в городе словно замерло. Все ожидают контрнаступления ВСУ", - рассказал Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что в Мариуполе происходит постоянная ротация оккупационных войск РФ
"Есть определенные перемещения военной техники и личного состава оккупационных российских войск в Мариуполе. Если из города оккупанты опрокидывают на линию фронта определенные подразделения, то на их место сразу заходят другие. Локацию они могут менять, однако общее скопление российских подразделений в Мариуполе держится на одном уровне ", – добавил он.
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