В Мариуполе оккупанты готовятся к обороне, - Андрющенко

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"



"Оккупанты продолжают укрепляться в Мариуполе. Они устанавливают защитные сооружения по всему городу и вокруг него. В основном россияне устанавливают бетонные доты с пулеметами у мостов. Очень неплохо они маскируют их. Все остальное в городе словно замерло. Все ожидают контрнаступления ВСУ", - рассказал Андрющенко.



Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что в Мариуполе происходит постоянная ротация оккупационных войск РФ



"Есть определенные перемещения военной техники и личного состава оккупационных российских войск в Мариуполе. Если из города оккупанты опрокидывают на линию фронта определенные подразделения, то на их место сразу заходят другие. Локацию они могут менять, однако общее скопление российских подразделений в Мариуполе держится на одном уровне ", – добавил он.

8 мая стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики приступили к мобилизации местных жителей.

13 мая украинские защитники ликвидировали группу россиян во временно оккупированном Мариупольском районе