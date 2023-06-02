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В Мариуполе оккупанты готовятся к эвакуации населения, - городской совет
Во временно оккупированном Мариуполе готовятся к эвакуации жителей города
Об этом сообщает городской совет Мариуполя.
- 29 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в населенном пункте Юрьевка произошел "хлопок", в результате которого 100 оккупантов погибли, еще 400 получили ранения.
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