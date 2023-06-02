В Мариуполе оккупанты готовятся к эвакуации населения, - городской совет

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

"В оккупированном Мариуполе планируют эвакуировать жителей. В местных пабликах появилось фото объявления в одном из ЖК, где говорится о составлении списков на эвакуацию в связи с ожиданием активизации боевых действий в конце лета", - пишет горсовет.