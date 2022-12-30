В Мариуполе оккупанты демонтировали 50 многоэтажек с не менее 2500 квартирами
Советник мэра Мариуполя сообщил о демонтированных 50 многоэтажках, в которых по меньшей мере 2500 квартир
Об этом стало известно из telegram .
"Произведение от гражданских оккупантов: "Что я делал в декабре". В виде видеодневника. Кратко. Когда вам опять пропагадноды начнут взывать о "Мариуполе отстраивают" - просто бросайте им это видео", - прокомментировал он видео.
Известно, что согласно официальным данным оккупанты строят 22 дома на 1520 квартиры.
- 30 декабря советник мэра сообщил о завершении демонтажа драмтеатра, в Мариуполе больше не осталось построек, которые могут быть физическим доказательством преступлений россиян.
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