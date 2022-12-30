В Мариуполе оккупанты демонтировали 50 многоэтажек с не менее 2500 квартирами

Об этом стало известно из telegram .

"Произведение от гражданских оккупантов: "Что я делал в декабре". В виде видеодневника. Кратко. Когда вам опять пропагадноды начнут взывать о "Мариуполе отстраивают" - просто бросайте им это видео", - прокомментировал он видео.

Известно, что согласно официальным данным оккупанты строят 22 дома на 1520 квартиры.

30 декабря советник мэра сообщил о завершении демонтажа драмтеатра, в Мариуполе больше не осталось построек, которые могут быть физическим доказательством преступлений россиян.