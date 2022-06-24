Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"В Мариуполе частично возобновили водоснабжение. Результат может увидеть своими глазами", - заметил он.

Петр Андрющенко отметил, что в Левобережном районе Мариуполя водоснабжение полностью отсутствует.

"Первая попытка закончилась фонтами и реками уже внутри домов, поэтому была прекращена. Остальные районы очень частично и ограниченно. Но даже где есть - выглядит большей частью как на видео. Верхние этажи многоэтажек недосягаемы для напора воды вообще", - подчеркнул советник мэра.