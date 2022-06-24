В Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение: затопило дома
В Мариуполе россияне частично восстановили водоснабжение, но некоторые дома затопило, а в других подача воды очень слаба
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"В Мариуполе частично возобновили водоснабжение. Результат может увидеть своими глазами", - заметил он.
Петр Андрющенко отметил, что в Левобережном районе Мариуполя водоснабжение полностью отсутствует.
"Первая попытка закончилась фонтами и реками уже внутри домов, поэтому была прекращена. Остальные районы очень частично и ограниченно. Но даже где есть - выглядит большей частью как на видео. Верхние этажи многоэтажек недосягаемы для напора воды вообще", - подчеркнул советник мэра.
- 17 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что кафиры не решают проблемы с водоснабжением. Очереди за водой увеличиваются, а горожане извлекают ее преимущественно из уличных рек.
- В Мариуполе ямы с дождевой водой является единственным способом помыться и постирать вещи.
- 21 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что мариупольцы имеют доступ к питьевой воде в лучшем случае раз в неделю .
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