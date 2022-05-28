В Мариуполе оккупанты анонсировали запуск нового рашистского телеканала
В Мариуполе россияне анонсировали запуск пропагандистского телеканала "Новый Мариуполь"
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.
"Мариуполь. Пропаганда. Оккупанты анонсировали запуск нового мариупольского телеканала. С названием "Новый Мариуполь"", - отметил он.
Петр Андрющенко отметил, что горожане не смогут смотреть телеканал, ведь в Мариуполе нет света и стабильной связи.
- 15 мая самопровозглашенный мэр Мариуполя давал интервью российским пропагандистам, но во время него исчез свет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное