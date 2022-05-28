Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

"Мариуполь. Пропаганда. Оккупанты анонсировали запуск нового мариупольского телеканала. С названием "Новый Мариуполь"", - отметил он.

Петр Андрющенко отметил, что горожане не смогут смотреть телеканал, ведь в Мариуполе нет света и стабильной связи.

15 мая самопровозглашенный мэр Мариуполя давал интервью российским пропагандистам, но во время него исчез свет.

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