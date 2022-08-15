В Мариуполе оккупанты активно возводят военные укрепления недалеко от анонсированного строительства микрорайона, - советник мэра
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики активно проводят фортификационные работы по направлению населенного пункта Мангуш
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Вместе с жилым кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное развитие фортификационных сооружений", - написал Андрющенко.
При этом советник мэра отметил, что военные укрепления возводят неподалеку от места, где оккупационные власти пообещали построить микрорайон.
"Как мы и говорили, опираясь на наши источники, - (укрепления строят, - ред.) в 300-400 метрах от забора "нового микрорайона". Эта территория застройки отсутствует на всех разрекламированных планах "восстановления Мариуполя", однако есть вживую. Живой щит. - типичная тактика оккупантов", - сообщил Андрющенко.
Советник мэра подчеркнул, что в анонсированном оккупантами "микрорайоне" нет ни одного укрытия для гражданских.
"Мариупольцы, обратите внимание, кто будет заселяться в новые дома. Ни одного подвала или бомбоубежища в пешем доступе. Однако разбитый Мариуполь в окне с одной стороны, защитные сооружения российской армии через посадки - с другой. Спорное соседство", - подытожил Андрющенко.
- Ранее депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин заявил, что Россия уничтожила в Мариуполе 4 млн кв. м многоэтажного жилого фонда: 2 млн кв. м практически стерла, остальные жилые площади повреждены.
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