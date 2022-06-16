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В Мариуполе оккупанты активизировали снос разбомбленных ими же домов

16 июня, 2022 четверг
07:52
Общество

В Мариуполе россияне ускорили снос разрушенных ими же домов, а горожане живут в страшных условиях, говорит советник мэра города

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

Первые комиссии в составе коллаборантов и МЧС России пошли по квартирным обходам. Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут вскрываться для "обследования". Новая волна мародерства под официальной протекцией на старте. Людей предупреждают о выселении, но мариупольцы продолжат жить даже в подъездах со страшными последствиями войны, как на Евпаторийской 45 (на фото)", - подчеркнул он.

Также растет количество импровизированных могил. Их заполняют новыми телами после эксгумации. Уровень смертности сверхвысокий.

По словам Андрющенко, здание скорой помощи, где планировали открыть инфекционное отделение, собираются снести на следующей неделе. Медицинское оборудование будет перенесено в соседнее помещение. Открытие инфекционного отделения было отложено не менее чем на 10 дней.

  • 4 июня писали, что в Мариуполе россияне сносят обстрелянные дома , а тела погибших жителей вывозят на мусорный полигон, чтобы уничтожить доказательства убийства ими гражданских.
  • 9 июня россияне начали окончательно сносить обстрелянные дома, не отыскивая под завалами тел погибших.
  • По состоянию на 11 июня жильцам уцелевших квартир оккупанты не давали забрать собственные вещи.

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