В Мариуполе очередной депутат ОПЗЖ перешел на сторону россиян – стал заместителем псевдомэра, – советник городского главы
Россияне в Мариуполе назначили заместителем псевдомэра местного депутата от ОПЗЖ Вадима Истратова
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
За свою измену депутат получил псевдодолжность в оккупационной администрации, которую пытаются организовать в городе россияне.
"Истратов Вадим Анатольевич. Назначен руководителем/заместителем Иващенко (псевдомэр города, - ред.) по финансово-бюджетным вопросам. Самостоятельно перешел к сотрудничеству с оккупантами, что для фракции ОПЗЖ скорее правило, чем исключение", - подчеркнул Андрющенко.
- 4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запретной партии ОПЗЖ избрали "городским главой" Константина Иващенко.
- В Мариуполе депутаты от ОПЗЖ помогали оккупантам сорвать эвакуацию населения.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко обвинил местных депутатов от ОПЗЖ в смертях мирных жителей, ведь корректировали российский огонь, в результате чего были уничтожены все эвакуационные автобусы в городе.
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