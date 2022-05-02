В Мариуполе очередной депутат ОПЗЖ перешел на сторону россиян – стал заместителем псевдомэра, – советник городского главы

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

За свою измену депутат получил псевдодолжность в оккупационной администрации, которую пытаются организовать в городе россияне.

"Истратов Вадим Анатольевич. Назначен руководителем/заместителем Иващенко (псевдомэр города, - ред.) по финансово-бюджетным вопросам. Самостоятельно перешел к сотрудничеству с оккупантами, что для фракции ОПЗЖ скорее правило, чем исключение", - подчеркнул Андрющенко.

4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запретной партии ОПЗЖ избрали "городским главой" Константина Иващенко.

В Мариуполе депутаты от ОПЗЖ помогали оккупантам сорвать эвакуацию населения.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко обвинил местных депутатов от ОПЗЖ в смертях мирных жителей, ведь корректировали российский огонь, в результате чего были уничтожены все эвакуационные автобусы в городе.