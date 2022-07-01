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В Мариуполе обнаружили еще одну братскую могилу

1 июля, 2022 пятница
11:43
война с Россией

В Мариуполе обнаружили еще одну братскую могилу, где с конца февраля было похоронено более 100 мариупольцев

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram .

В Мариуполе, на улице Киевская, 53, найдена еще одна братская могила. С конца февраля здесь было похоронено более 100 мариупольцев.

“Оккупанты рядом разбирают завалы, снова о перезахоронении речь не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах. Эксгумация фактически остановлена”, – говорится в сообщении.

Андрющенко сообщает, что оккупационная "власть" настолько увлеклась созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. В Кальмиусском районе на улице Котляревского 8-я в двух шагах от "гуманитарного штаба" находятся могилы с апреля.

  • Напоминаем, что 27 июня 2022 года советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что во время обследования зданий в Левобережном районе Мариуполя, под завалами дома обнаружили более 100 тел людей, погибших в результате бомбардировок
Мариуполь
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