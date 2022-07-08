В Мариуполе невозможно будет начать отопительный сезон, почти все котельные разрушены оккупантами
В городе практически все котельные разрушены обстрелами, некоторые дотла. Оккупанты также уничтожили 50-70% газовых магистралей
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Отмечается, что ремонт только одной котельной может занять около года. Горсовет также сообщает, что для запуска "тепла" необходима вода и большое количество электроэнергии, с чем у российских оккупантов тоже проблемы.
По данным мэрии Мариуполя, неподготовленность коммуникаций приведет к постоянным протеканий воды. Фактически город будет затоплен "теплыми лужами".
Кроме того, чтобы заменить трубы большого диаметра, необходимо более $1 млрд.
"Мариупольцы уже начинают понимать, что "улучшение" и обещания "все будет" - это басни и пропаганда. Если тепла не будет, а понятно, что его не будет, мариупольцы начнут замерзать. Это при том, что люди до сих пор не могут уехать из города из-за искусственных преград в виде фильтрационных лагерей, которые создали российские оккупанты", - отмечают в горсовете.
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