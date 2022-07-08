Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что ремонт только одной котельной может занять около года. Горсовет также сообщает, что для запуска "тепла" необходима вода и большое количество электроэнергии, с чем у российских оккупантов тоже проблемы.

По данным мэрии Мариуполя, неподготовленность коммуникаций приведет к постоянным протеканий воды. Фактически город будет затоплен "теплыми лужами".

Кроме того, чтобы заменить трубы большого диаметра, необходимо более $1 млрд.

"Мариупольцы уже начинают понимать, что "улучшение" и обещания "все будет" - это басни и пропаганда. Если тепла не будет, а понятно, что его не будет, мариупольцы начнут замерзать. Это при том, что люди до сих пор не могут уехать из города из-за искусственных преград в виде фильтрационных лагерей, которые создали российские оккупанты", - отмечают в горсовете.