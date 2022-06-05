Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

По его словам, технической воды для гигиенических нужд в Мариуполе нет, а питьевую завозят в город раз в два дня.

"Зато исправно поливаем газоны, чтобы было на фоне чего снимать кино про "жизнь улучшилась"", - заметил Петр Андрющенко.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются возобновить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, угрожающей экологической катастрофой .

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что угроза эпидемии в городе превращается в реальность с каждой грозой, но в то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно изготовлением "хороших фото".

По словам экс-омбудсмена Людмилы Денисовой, Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

Мариупольцы вынуждены набирать воду в коммуникационных колодцах и употреблять ее вместо питьевой.

Питьевую воду привозят раз в два дня из-за ее нехватки в природных источниках, поэтому местным жителям необходимо записываться в очередь.

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