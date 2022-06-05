В Мариуполе, несмотря на нехватку воды, россияне поливают газоны для картинки в СМИ
В Мариуполь завозят воду раз в два дня, но оккупанты поливают газоны, чтобы сымитировать перед СМИ улучшения в городе
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .
По его словам, технической воды для гигиенических нужд в Мариуполе нет, а питьевую завозят в город раз в два дня.
"Зато исправно поливаем газоны, чтобы было на фоне чего снимать кино про "жизнь улучшилась"", - заметил Петр Андрющенко.
- 18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются возобновить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, угрожающей экологической катастрофой .
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что угроза эпидемии в городе превращается в реальность с каждой грозой, но в то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно изготовлением "хороших фото".
- По словам экс-омбудсмена Людмилы Денисовой, Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.
- Мариупольцы вынуждены набирать воду в коммуникационных колодцах и употреблять ее вместо питьевой.
- Питьевую воду привозят раз в два дня из-за ее нехватки в природных источниках, поэтому местным жителям необходимо записываться в очередь.
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