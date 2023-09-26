В Мариуполе неизвестные ударили российского политика ломом по голове

Об этом пишет горсовет города.

"Николай Ишков на себе почувствовал отношение мариупольцев к российским окупантов. Он приехал во временно оккупированный Мариуполь, где его встретили не с "хлебом и солью", а ударом ломом по голове", - говорится в сообщении.

Горсовет отметил, что по данным Курских СМИ, Ишков попал в больницу с сотрясением мозга, нападавшие не задержаны. Причины нападения на оккупанта также не известны.

Отмечается, что, по словам Ишкова, это сделали "ждуны" - так он назвал мариупольцев, ожидающих возвращения города в Украину.

Справочно. Николай Ишков в 2022 году баллотировался в городские депутаты Курска от партии "Справедливая Россия", однако снял свою кандидатуру. Пока он стал политическим активистом и в рамках этого ездит оккупированными территориями.