В Мариуполе неизвестные ударили российского политика ломом по голове
В Мариуполе неизвестные ударили российского политика и активиста Николая Ишкова ломом по голове, у оккупанта сотрясение мозга
Об этом пишет горсовет города.
"Николай Ишков на себе почувствовал отношение мариупольцев к российским окупантов. Он приехал во временно оккупированный Мариуполь, где его встретили не с "хлебом и солью", а ударом ломом по голове", - говорится в сообщении.
Горсовет отметил, что по данным Курских СМИ, Ишков попал в больницу с сотрясением мозга, нападавшие не задержаны. Причины нападения на оккупанта также не известны.
Отмечается, что, по словам Ишкова, это сделали "ждуны" - так он назвал мариупольцев, ожидающих возвращения города в Украину.
Справочно. Николай Ишков в 2022 году баллотировался в городские депутаты Курска от партии "Справедливая Россия", однако снял свою кандидатуру. Пока он стал политическим активистом и в рамках этого ездит оккупированными территориями.
- Партизаны группы "Й" подожгли территорию базирования российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе. Из-за этого они потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства.
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