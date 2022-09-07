Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

"Оккупанты усиливают пропаганда-болтовню "Мариуполь живой". Кадр за кадром из одних и тех же мест. Чтобы "не смотреть вверх". В то же время не менее 20% продолжают проживать в руинах", - подчеркнул он.

Кроме того, минимум 15% горожан живут в домах эвакуированных, иногда самозахватом, потому что не имеют даже руин.

"Но это не покажут оккупанты. А мы – покажем. Левый берег. Сейчас. Жизнь?" – добавил Петр Андрющенко.

21 августа советник мэра сообщил, что в Мариуополе захватчики сносят разрушенные ими же дома, а в уцелевших квартирах с помощью коллаборантов селят российских строителей.

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