В Мариуполе не менее 20% горожан живут в разрушенных россиянами домах, – Андрющенко
В Мариуполе в уничтоженных россиянами домах живут не менее 20%, горожан, еще по крайней мере 15% проживают в домах эвакуированных
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .
"Оккупанты усиливают пропаганда-болтовню "Мариуполь живой". Кадр за кадром из одних и тех же мест. Чтобы "не смотреть вверх". В то же время не менее 20% продолжают проживать в руинах", - подчеркнул он.
Кроме того, минимум 15% горожан живут в домах эвакуированных, иногда самозахватом, потому что не имеют даже руин.
"Но это не покажут оккупанты. А мы – покажем. Левый берег. Сейчас. Жизнь?" – добавил Петр Андрющенко.
- 21 августа советник мэра сообщил, что в Мариуополе захватчики сносят разрушенные ими же дома, а в уцелевших квартирах с помощью коллаборантов селят российских строителей.
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