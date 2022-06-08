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В Мариуполе не хватает врачей, оккупанты хотят вернуть к работе пенсионеров 80+, - советник мэра

8 июня, 2022 среда
13:01
война с Россией

В оккупированном Мариуполе – медицинский коллапс. В городе катострофически не хватает врачей, российские захватчики уговаривают вернуться к работе пенсионеров старше 80 лет

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он говорит, что не хватает не только узких специалистов, но даже терапевтов. Мариупольцам предлагают "подождать" или самостоятельно ехать в Донецк. Кроме того Андрющенко опубликовал фото списка врачей Мариупольской больницы №3.

"Фактически больница обслуживает сейчас Центральный и Приморский районы, где не менее 70 тыс. человек. Это наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины. Поэтому до бесконечности можно говорить, что в городе нет угрозы эпидемии, что жизнь улучшилась. Но табло говорит об обратном . В таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию", – пишет Андрющенко.
  • Напомним, Мариуполю грозят десятки тысяч смертей от эпидемии холеры, кафиры начали закрывать захваченный город на карантин.
  • В оккупированном Мариуполе длинные очереди за гумдом, люди теряют сознание.
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