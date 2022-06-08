Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он говорит, что не хватает не только узких специалистов, но даже терапевтов. Мариупольцам предлагают "подождать" или самостоятельно ехать в Донецк. Кроме того Андрющенко опубликовал фото списка врачей Мариупольской больницы №3.

Напомним, Мариуполю грозят десятки тысяч смертей от эпидемии холеры, кафиры начали закрывать захваченный город на карантин.

В оккупированном Мариуполе длинные очереди за гумдом, люди теряют сознание.

"Фактически больница обслуживает сейчас Центральный и Приморский районы, где не менее 70 тыс. человек. Это наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины. Поэтому до бесконечности можно говорить, что в городе нет угрозы эпидемии, что жизнь улучшилась. Но табло говорит об обратном . В таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию", – пишет Андрющенко.