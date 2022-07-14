В Мариуполе не хватает лекарств: под особой угрозой онкобольные, больные туберкулезом и сахарным диабетом
Во временно оккупированном Мариуполе недостача медикаментов. Жителям города приходится покупать лекарства "с рук"
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.
Недостача лекарств особенно опасна для пациентов с онкологическими заболеваниями, туберкулезом и сахарным диабетом. Также покупая лекарства не в аптеке, сложно проверить качество препаратов.
"Чаты оккупированного города переполнены предложениями по продаже лекарств. При этом предлагают даже йод, зеленку и бинты. Также пишут мариупольцы, которые ищут нужное лекарство, ведь в городе просто нет аптек. Такой черный рынок опасен, ведь никто не может гарантировать качество лекарств. А это может привести к опасным последствиям для больных", - говорится в сообщении.
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