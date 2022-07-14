Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

Недостача лекарств особенно опасна для пациентов с онкологическими заболеваниями, туберкулезом и сахарным диабетом. Также покупая лекарства не в аптеке, сложно проверить качество препаратов.

"Чаты оккупированного города переполнены предложениями по продаже лекарств. При этом предлагают даже йод, зеленку и бинты. Также пишут мариупольцы, которые ищут нужное лекарство, ведь в городе просто нет аптек. Такой черный рынок опасен, ведь никто не может гарантировать качество лекарств. А это может привести к опасным последствиям для больных", - говорится в сообщении.

10 июля советник мэра города сказал, что в Мариуполе люди вынуждены набирать воду из подземных фонтанов, возникших из-за прорывов труб после подачи водоснабжения оккупантами.

11 июля сообщали, что в Мариуполе оккупанты заставляют людей разбирать завалы и убирать улицы за тарелку каши и бутылку воды.

13 июля в Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации.

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