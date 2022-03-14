В Мариуполе Нацгвардия уничтожила 17 спецназовцев ГРУ и 7 единиц техники

Об этом сообщает пресс-центр МВД в Telegram.



"За сутки был уничтожен бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь". Также уничтожено много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России", - говорится в сообщении.



Там добавили, что бои за Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город в осаде.



"Защитники города продолжают битву за каждого горожана, несмотря на то, что враг пытается захватить город ", - заявили в ведомстве.

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