В Мариуполе Нацгвардия уничтожила 17 спецназовцев ГРУ и 7 единиц техники
В Мариуполе за сутки бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии уничтожили бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь"
Об этом сообщает пресс-центр МВД в Telegram.
"За сутки был уничтожен бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь". Также уничтожено много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России", - говорится в сообщении.
Там добавили, что бои за Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город в осаде.
"Защитники города продолжают битву за каждого горожана, несмотря на то, что враг пытается захватить город ", - заявили в ведомстве.
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