В Мариуполе нарастает общественный бунт и сопротивление - советник мэра Андрющенко

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Петр Андрющенко прокомментировал взрыв, произошедший в городе 10 августа.



"Если не вдаваться в детали, то сработала растяжка, которая была установлена на территории одного из подразделений центральной бухгалтерии Мариупольского городского совета. Колобранты вспомнили, что там есть данные об педагогах, потому что 1 сентября уже не за горами. Добраться туда им не удалось В результате взрыва есть пострадавшие. Желание снова лезть по документам у них значительно уменьшилось.



Петр Андрющенко добавил, что снова по городу россияне усиливают контрпартизанские меры, но не очень удачно.



"Оккупанты делают даже театральные постановки, и вчера утром в районе Утрешнего рынка на Левобережье показательно задержали двух азовцев в чистой форме, с азовскими шевронами, без стрельбы на глазах у людей. Мы понимаем, что это за азовцы и откуда те актеры. Россияне пытаются показать всеми средствами, что сопротивления в Мариуполе нет, и они эффективно с этим борются", - отметил мэрский советник.



Андрющенко заметил, что нарастает не только сопротивление, но и общественный бунт.



"Вчера в Мариуполе впервые была проведена настоящая забастовка работников Горводоканала, отказавшихся выходить на работу из-за невыплаты заработной платы. Сегодня забастовка должна продолжиться. Если посмотреть видео со вчерашних событий, то россияне в шоке, поэтому пусть получают украинское воспитание", - рассказал советник. .

8 августа в оккупированном Мариуполе газ пропал вместе с водой и электричеством через час после запуска

Также городской совет Мариуполя сообщал, что оккупанты в городе размещали мины на детских площадках, где местные жители продолжают их находить.

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