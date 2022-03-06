В Мариуполе начинают эвакуацию населения
В Мариуполе сегодня, 6 марта, с 12.00 начинается эвакуация населения
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
Сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины, а с 12:00 начнется эвакуация.
В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация населения пройдет из трех мест в муниципальных автобусах:
- СК "Ильичевец" (просп. Нахимова, 53)
- Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)
Двигаясь по маршруту гуманитарного коридора вы можете выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). Голова колонны будет сопровождаться Красным Крестом. Запрос ко всем водителям от города, максимизировать эвакуацию гражданского населения – возьмите людей с вами, заполняйте транспорт максимально. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора строжайше запрещено.
- Мариуполь является одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Оккупанты окружили город, продолжаются бои.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное