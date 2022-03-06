В Мариуполе начинают эвакуацию населения

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины, а с 12:00 начнется эвакуация.

В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения пройдет из трех мест в муниципальных автобусах:

СК "Ильичевец" (просп. Нахимова, 53)

Драматический театр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

Двигаясь по маршруту гуманитарного коридора вы можете выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). Голова колонны будет сопровождаться Красным Крестом. Запрос ко всем водителям от города, максимизировать эвакуацию гражданского населения – возьмите людей с вами, заполняйте транспорт максимально. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора строжайше запрещено.

Мариуполь является одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Оккупанты окружили город, продолжаются бои.

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