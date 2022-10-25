В Мариуполе начали выдавать паспорта "ДНР"
Оккупанты начали паспортизацию населения в Мариуполе, в первую очередь паспорта будут выдавать тем, кто работает на бюджетные учреждения
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, в Мариупольском районе в с. Мангуш выданы первые паспорта России мариупольцам.
"Правда, не без "черной метки". Место регистрации - "ДНР Мариуполь". Ты как бы "россиянин", но не такой, как россияне. Недонелюдь", - отметил Андрющенко.
По его данным, скорость обработки сверхнизкая, поэтому процесс затянется на месяцы. В первую очередь паспорта будут выдаваться тем, кто работает на бюджетные учреждения.
- Российские оккупанты обязали всех сотрудников бюджетных учреждений оккупированного г. Мариуполя получить паспорта РФ.
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