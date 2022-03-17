В Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, люди выходят из бомбоубежища живые, - Тарута

Об этом заявил нардеп Сергей Тарута .



"После страшной ночи неизвестности на утро 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя!

Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!" – написал он.

Напомним, оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне знали, что это гражданское укрытие.

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