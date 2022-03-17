В Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, люди выходят из бомбоубежища живые, - Тарута
После авиаудара россиян по драмтеатру Мариуполя из бомбоубежища под ним выходят живые люди
Об этом заявил нардеп Сергей Тарута .
"После страшной ночи неизвестности на утро 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя!
Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!" – написал он.
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