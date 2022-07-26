В Мариуполе начали подготовку к псевдореферендуму, - советник мэра Андрющенко

Об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко в эфире Еспресо.

"11 сентября - давно запланированная дата. Россияне в Донецкой области хотят ускорить эту дату, но есть непонятные для нас до сих пор причины, почему Россия переносит эти даты", - сказал он.

По словам советника, уже даже нашли человека из Мариуполя, который начинает готовить псевдореферендум.

"Он последние 10-15 лет был вовлечен в избирательный процесс со стороны таких партий, как "Партия Регионов" и ОПЗЖ. Человек имеет опыт проведения избирательных кампаний, неоднократно возглавлял избирательные комиссии, по крайней мере, приличный вид этому "референдуму" будет сделан", - добавил Андрющенко.

Он добавил, что есть понимание того, что россияне нарисуют те цифры, которые им нужны.

"Сейчас они активно собирают персональные данные горожан, чтобы составить соответствующие списки для проведения референдума и затем их показывать как доказательство, что это реально произошло", - подытожил советник мэра.