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Главная война с Россией В Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации, - советник мэра

В Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации, - советник мэра

13 июля, 2022 среда
09:52
война с Россией

Оккупанты вербуют людей в Мариуполе под видом трудоустройства в пожарные части

Об этом в телеграмм сообщил советник мэра города Петр Андрющенко .

"Теперь пытаются вербовать людей из-за массового предложения работы пожарными инспекторами. Набирают людей в возрасте исключительно от 25 до 30 лет, без опыта работы. Наши люди ради проверки обратились по трудоустройству", - написал он.

Кто согласится, будет направлен в Донецк на "тренировку и обучение" на пару месяцев - якобы для приобретения опыта, добавил Андрющенко.

Это вполне совпадает с предварительными данными о планах оккупантов по скрытой мобилизации, отметил он.

"Собственно интересная и должность - инспектор по надзору, учитывая, что надзоры за пожарной безопасностью в Мариуполе негде. Еще раз. Мариупольцы - избегайте любого трудоустройства, предусматривающего форму и присягу "ДНР". Это прямой путь в окопы", - подчеркнул он. советник мэра.

  • Напомним, в оккупированном Мариуполе, в районе кладбища Некрополь, россияне эксгумируют остатки массового захоронения.

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Мариуполь
мобилизация
Донетчина
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