Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме.

"Мариуполь. Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе по ул. Днестровской в результате детонации неразорванного российского снаряда "град" погиб 12-летний мальчик", - заметил он.

Петр Андрющенко призвал людей осторожничать и напоминать детям не касаться подозрительных и незнакомых предметов, особенно похожих на оружие.

По состоянию на 27 мая в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погиб 241 ребенок, более 438 получили ранения.

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