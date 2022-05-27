В Мариуполе на территории школы сдетонировал российский снаряд: погиб подросток
В Мариуполе 26 мая погиб 12-летний мальчик из-за детонации российского снаряда от "града"
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме.
"Мариуполь. Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе по ул. Днестровской в результате детонации неразорванного российского снаряда "град" погиб 12-летний мальчик", - заметил он.
Петр Андрющенко призвал людей осторожничать и напоминать детям не касаться подозрительных и незнакомых предметов, особенно похожих на оружие.
- По состоянию на 27 мая в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погиб 241 ребенок, более 438 получили ранения.
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