English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Мариуполе на территории школы сдетонировал российский снаряд: погиб подросток

В Мариуполе на территории школы сдетонировал российский снаряд: погиб подросток

27 мая, 2022 пятница
10:10
война с Россией

В Мариуполе 26 мая погиб 12-летний мальчик из-за детонации российского снаряда от "града"

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме.

"Мариуполь. Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе по ул. Днестровской в результате детонации неразорванного российского снаряда "град" погиб 12-летний мальчик", - заметил он.

Петр Андрющенко призвал людей осторожничать и напоминать детям не касаться подозрительных и незнакомых предметов, особенно похожих на оружие.

  • По состоянию на 27 мая в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погиб 241 ребенок, более 438 получили ранения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
оружие
Мариуполь
погибший
Донетчина
Град
Военные новости
Читайте также:
Умань, поле
25 мая, 2022 среда
В Умани раздались взрывы
авіаудар
26 мая, 2022 четверг
В Хмельницкой области раздались взрывы
26 мая, 2022 четверг
На пунктах пропуска для выезда из Украины в Польшу и Венгрию образовались очереди
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.79
    Покупка 34.79
    Продажа 35.97
  • EUR
    Покупка 36.73
    Продажа 38.34
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
27 мая
11:31
В Польше за сотрудничество с КГБ Беларуси будут судить бывшего силовика
11:12
доллар
Белый дом ожидает минимального влияния дефолта России на американскую и мировую экономику
11:08
Эксклюзив
Россияне во время обменов пленными больше заинтересованы в своих срочниках, – советник министра внутренних дел Смирнов
10:55
В Мариуполе из-под завалов бывшего завода извлечены 70 погибших: их будут хоронить в братских могилах
10:45
США и Тайвань проведут переговоры по углублению экономических связей, - Bloomberg
10:35
В Донецкой области оккупанты обстреляли водопровод: без воды остались 11 населенных пунктов
10:25
Эксклюзив
На юге враг отправляет разведывательные группы переодетые в форму ВСУ, - пресс-офицер Сил обороны Гуменюк
10:05
Петр Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и саммите Европейской народной партии
10:03
Альтернатива Евросоюзу: Джонсон предложил Зеленскому создать новый альянс
09:54
Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов: повреждены дома
09:43
Разведка: Война может затянуться до зимы, Путин не хочет сдавать свои позиции
09:41
Майя Санду
Президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за роста цен в стране
09:34
Около 29,8 тыс. оккупантов, 1322 танка, 503 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
09:14
РФ имеет дефицит современного вооружения, - британская разведка
08:48
Эстонский детский журнал Täheke издал выпуск на украинском
08:46
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погиб 241 ребенок, более 438 ранены
08:29
Генштаб показал, как в Канаде готовят самолет с военной помощью Украине
08:28
Россияне обстреляли Луганщину: повреждено около 50 домов и отделения полиции, погибли пять человек
08:04
Обновлено
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения, спасатели ищут людей под завалами
08:00
Интервью
Мы не можем иметь мир, где большие правят, где сила – это право, - посол Канады в Украине Лариса Галадза
07:38
РФ потеряла в Украине около 1000 танков, но имеет преимущество в военных и технике, - Пентагон
07:25
Оккупанты ведут активное наступление на Донбассе и пытаются закрепиться в Лимане, есть угроза ракетных ударов из Беларуси, - Генштаб ВСУ
07:08
США конфисковали 100 тыс. тонн иранской нефти из российского танкера
07:02
экс-президент-беглец Виктор Янукович
Россия планировала через суды легитимизировать Януковича в Украине, - Данилов
06:33
Третья мировая начнется в случае победы России, - Подоляк
06:16
Сергей Марченко
Увеличение налогов в Украине пока не предполагается, - Марченко
05:57
"Ливерпуль" – "Реал": прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
05:28
совбез ООН
Россия и Китай заблокировали введение новых санкций ООН против КНДР
04:57
Украина все еще жива. Игра против Шотландии – одна из важнейших в моей жизни, - Зинченко о матче в отборе на ЧМ-2022
03:59
Stranger Things
"Очень странные дела" возвращаются после трехлетней паузы: 27 мая выходит новый сезон жуткого сериала
03:13
Зеленский: Наступление РФ на Донбассе может сделать регион безлюдным
02:58
ВСУ выполнили 100 огневых заданий за сутки на Юге Украины, убиты до 35 оккупантов
02:30
Россия 26 мая убила 5 мирных жителей Донецкой области
02:15
Отчет ОК "Південь": Уровень патриотизма и сознания среди населения Одесской области не соответствует ожиданиям диверсантов
01:52
Тренер сборной Петраков: Я рос и жил в СССР. Пропаганда учила нас, что немцы и американцы – это наши враги
01:12
HIMARS
США готовятся предоставить Украине ракетные системы большой дальности, - CNN
00:56
США не будут привлекать своих военных для вывоза зерна из Украины, - Пентагон
00:56
Полуфиналист Лиги чемпионов захотел купить Лунина
00:35
В США опасаются, что Украина может наносить удары по российской территории, используя зарубежное новейшее оружие, - Reuters
00:35
Оккупанты планируют раздать российские паспорта в Мелитополе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV