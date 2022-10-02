Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме.

"Мариуполь. Очередные взрывы на ул. Куприна. Взорвался экскаватор. Во время рітья почвы задел российский снаряд или авиабомбу. Взрыв такой мощности, что пол города вспомнило март в одну минуту. Снова российское оружие убивает. К счастью, снова российских граждан/гражданских оккупантов" , – подчеркнул он.

Петр Андрющенко призвал мариупольцев беречь себя и заметил, что их жизнь "для россиян ничего не стоит".

24 сентября в Мариупольском районе прогремели два громких взрыва, а в самом городе сработало ПВО.

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