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В Мариуполе на российском снаряде подорвался эскаватор, есть жертвы среди оккупантов

2 октября, 2022 воскресенье
18:39
война с Россией

Во временно оккупированном Мариуполе 2 октября подорвался на российском снаряде эскаватор, что повлекло за собой жертвы среди оккупантов

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме.

"Мариуполь. Очередные взрывы на ул. Куприна. Взорвался экскаватор. Во время рітья почвы задел российский снаряд или авиабомбу. Взрыв такой мощности, что пол города вспомнило март в одну минуту. Снова российское оружие убивает. К счастью, снова российских граждан/гражданских оккупантов" , – подчеркнул он.

Петр Андрющенко призвал мариупольцев беречь себя и заметил, что их жизнь "для россиян ничего не стоит".

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Петр Андрющенко
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