В Мариуполе на российском снаряде подорвался эскаватор, есть жертвы среди оккупантов
Во временно оккупированном Мариуполе 2 октября подорвался на российском снаряде эскаватор, что повлекло за собой жертвы среди оккупантов
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме.
"Мариуполь. Очередные взрывы на ул. Куприна. Взорвался экскаватор. Во время рітья почвы задел российский снаряд или авиабомбу. Взрыв такой мощности, что пол города вспомнило март в одну минуту. Снова российское оружие убивает. К счастью, снова российских граждан/гражданских оккупантов" , – подчеркнул он.
Петр Андрющенко призвал мариупольцев беречь себя и заметил, что их жизнь "для россиян ничего не стоит".
- 24 сентября в Мариупольском районе прогремели два громких взрыва, а в самом городе сработало ПВО.
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