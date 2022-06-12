В Мариуполе на пляжах лежат разлагающиеся тела погибших людей - председатель райсовета Могильный
Глава Центральной районной администрации в Мариупольском городском совете Владимир Могильный сообщил, что в городе вспышка инфекционных болезней
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Учитывая жару в городе, отсутствие воды, медицинского обслуживания, врачей, условий для жизни - зафиксировать сколько людей болеет инфекционными заболеваниями невозможно. Эту информацию оккупационные власти скрывают. В одном месте города стоит палатка для принятия душа. Холера и дизентерия это те заболевания, которые прогрессируют в городе", - подчеркнул Могильный.
Глава Центральной районной администрации в Мариупольском городском совете также добавил, что в городе отсутствует электроснабжение и за зарядку мобильного телефона нужно платить.
"По сообщениям прорывающихся на связь мариупольцев в городе прогрессирует холера и дизентерия. Началась жара и люди пошли купаться в море. На пляжах до сих пор лежат разлагающиеся тела людей и все это находится у моря, у воды", - подытожил. Могильный.
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