Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Учитывая жару в городе, отсутствие воды, медицинского обслуживания, врачей, условий для жизни - зафиксировать сколько людей болеет инфекционными заболеваниями невозможно. Эту информацию оккупационные власти скрывают. В одном месте города стоит палатка для принятия душа. Холера и дизентерия это те заболевания, которые прогрессируют в городе", - подчеркнул Могильный.

Глава Центральной районной администрации в Мариупольском городском совете также добавил, что в городе отсутствует электроснабжение и за зарядку мобильного телефона нужно платить.

"По сообщениям прорывающихся на связь мариупольцев в городе прогрессирует холера и дизентерия. Началась жара и люди пошли купаться в море. На пляжах до сих пор лежат разлагающиеся тела людей и все это находится у моря, у воды", - подытожил. Могильный.

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