Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Депутат горсовета отметил, что россияне не перестают бомбить Азовсталь и пытаются стереть комбинат с лица земли, где продолжают находиться гражданские и военные.



"Вчера ко мне поступила информация, что на завтра, 11 мая, запланирована россиянами какая-то большая химическая атака. Эту информацию я держал от находящихся сейчас в городе мариупольцев. Они это передали, чтобы наши защитники имели возможность максимально подготовиться к этому и чтобы дать наибольшую огласку таким действиям врага. Идет настоящий геноцид украинского народа" - заметил депутат.



Александр Лашин добавил, что обратился к мировому сообществу и надеется, что наши друзья и партнеры смогут повлиять на этот процесс и РФ, чтобы они не применяли химическое оружие и этого не произошло.

7 мая сообщалось, что из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Однако заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил , что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских, ведь нет спецтехники для разбора завалов.

9 мая оккупанты возобновили штурм Азовстали после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области.

10 мая россияне продолжают штурм Азовстали