В Мариуполе на 11 мая враг планирует большую химическую атаку, - депутат горсовета Лашин
Александр Лашин, депутат горсовета Мариуполя сообщил, что информация ему поступила от мариупольцев, которые продолжают оставаться в городе, чтобы успеть предупредить украинских защитников из Азовстали и привлечь внимание мирового сообщества
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Депутат горсовета отметил, что россияне не перестают бомбить Азовсталь и пытаются стереть комбинат с лица земли, где продолжают находиться гражданские и военные.
"Вчера ко мне поступила информация, что на завтра, 11 мая, запланирована россиянами какая-то большая химическая атака. Эту информацию я держал от находящихся сейчас в городе мариупольцев. Они это передали, чтобы наши защитники имели возможность максимально подготовиться к этому и чтобы дать наибольшую огласку таким действиям врага. Идет настоящий геноцид украинского народа" - заметил депутат.
Александр Лашин добавил, что обратился к мировому сообществу и надеется, что наши друзья и партнеры смогут повлиять на этот процесс и РФ, чтобы они не применяли химическое оружие и этого не произошло.
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