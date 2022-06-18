В Мариуполе мужчина предлагал родным погибших похоронить тела за 20 тыс. грн
В Мариуполе проблема с затягивающимися на недели похоронами. Представитель оккупационных властей Дмитрий Адамов предлагает за 20 тыс. грн найти тело погибшего и похоронить в безымянной могиле
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Заместитель Октябрьской (Центральной) райадминистрации оккупантов Адамов Дмитрий Валерьевич вместе с партнером из Макеевки организовал бизнес "порешать захоронение" за 20 тыс. грн. Что входит в прайс смерти: найти тело (в морге на Метро или достать из-под завалов) в указанном месте), положить в гроб с обивкой, закопать. Табличка с именем не устанавливается", - сказал мэр.
По его словам, в Мариуполе есть сложности с погребением тел. Оккупанты бесплатно выдают гроб. Его приходится ждать от одной до двух недель.
"Все это время труп будет находиться прямо на улице. В жару. Кроме таких условий хранения трупов, тела погибших периодически "пропадают". То есть, через 10 дней вы должны получить гроб и похоронить человека, а тело его уже пропало", - добавил Андрющенко.
- 14 июня Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты в Мариуполе фактически остановили любые эксгумации и перезахоронения. Проблему формально переложили на мариупольцев. В городе растут стихийные кладбища.
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