В Мариуполе мужчин с донецкой пропиской отправляют сразу на фронт, - горсовет
Россияне во временно оккупированном Мариуполе тотально проверяют документы мужчин на улицах
Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.
"Псевдореферендумы и так называемое "присоединение" оккупированных территорий к РФ, открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения. Так, ранее мы писали о документе оккупационной администрации о проведении мобилизации в Мариуполе. В нем говорилось о бронировании работ медицинской помощи во время мобилизации», - говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, теперь начались проверки документов прямо на улицах города. Людей с донецкой регистрации отправляют сразу на фронт. Кроме того, в городе начали ревизию укреплений, оккупанты готовятся к обороне, потому что ВСУ наступает.
Мариупольцы призывают пытаться избежать мобилизации.
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