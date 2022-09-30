Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Псевдореферендумы и так называемое "присоединение" оккупированных территорий к РФ, открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения. Так, ранее мы писали о документе оккупационной администрации о проведении мобилизации в Мариуполе. В нем говорилось о бронировании работ медицинской помощи во время мобилизации», - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, теперь начались проверки документов прямо на улицах города. Людей с донецкой регистрации отправляют сразу на фронт. Кроме того, в городе начали ревизию укреплений, оккупанты готовятся к обороне, потому что ВСУ наступает.

Мариупольцы призывают пытаться избежать мобилизации.

25 сентября Институт изучения войны отметил, что Россия может начать принудительную мобилизацию пленных украинских военных.

27 сентября мэр временно оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко заявил , что захватчики могут принудительно мобилизовать из города более 10 тыс. местных мужчин.