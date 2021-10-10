В Мариуполе море на 100 м отошло от берега
На пляжах города Мариуполя, Донецкой области, больше недели дует мощный восточный ветер, там существенно обнажилось дно
Существенное снижение уровня моря особенно заметно на мелководье Левобережной набережной, сообщает Еспресо.TV .
Как передает MRPL.city , соответствующие фото местные жители постят в соцсетях.
Где раньше была вода, остались лужи и следы людей, которые прогуливались по мокрому песку.
"Пользуясь случаем, спасатели очистили побережье", - отмечается в сообщении.
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