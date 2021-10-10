В Мариуполе море на 100 м отошло от берега

Существенное снижение уровня моря особенно заметно на мелководье Левобережной набережной, сообщает Еспресо.TV .



Как передает MRPL.city , соответствующие фото местные жители постят в соцсетях.



Где раньше была вода, остались лужи и следы людей, которые прогуливались по мокрому песку.



"Пользуясь случаем, спасатели очистили побережье", - отмечается в сообщении.











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