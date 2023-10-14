В Мариуполе мигранты из Центральной Азии создали две криминальные банды

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации от источников в местном подполье, оккупанты свезли в Мариуполь более 25 тыс. строителей из России и стран Центральной Азии.

"Враг решает проблему с нехваткой рабочей силы, ведь местные жители не хотят работать на оккупантов, но одновременно меняет демографический состав города. Мигранты уже создали по меньшей мере две этнические банды, занимающиеся торговлей оружием и наркотиками, контрабандой, сбором металлолома и нелегальными перевозками", – пишет ЦНС.