В Мариуполе мигранты из Центральной Азии создали две криминальные банды
Во временно оккупированном Мариуполе образовались по меньшей мере две преступные группировки из этнических узбеков, выходцев из Таджикистана
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации от источников в местном подполье, оккупанты свезли в Мариуполь более 25 тыс. строителей из России и стран Центральной Азии.
"Враг решает проблему с нехваткой рабочей силы, ведь местные жители не хотят работать на оккупантов, но одновременно меняет демографический состав города. Мигранты уже создали по меньшей мере две этнические банды, занимающиеся торговлей оружием и наркотиками, контрабандой, сбором металлолома и нелегальными перевозками", – пишет ЦНС.
- 12 октября стало известно, что партизаны движения "Атеш" зафиксировали, что российская армия начала подготовку к обороне временно оккупированного Мариуполя.
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