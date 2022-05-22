Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграме.

"Оккупанты не оставляют попыток затопить город. Воды в кранах так и нет, зато есть потопы на улицах. Горожане вынуждены набирать воду для потребления в коммуникационных колодцах и потреблять для питья и еды техническую воду вместо питьевой", - подчеркнул он.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, что угрожает экологической катастрофой.

Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастрофы, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

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