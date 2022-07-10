В Мариуполе люди берут воду из подземных фонтанов
В Мариуполе люди вынуждены набирать воду из подземных фонтанов, возникших из-за прорывов труб после подачи водоснабжения оккупантами
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .
"Мариуполь. Прямо сейчас. Очередная попытка возобновления водоснабжения на Левобережье. Ожидаемо - новая река в месте порыва. Люди, пользуясь случаем, набирают воду прямо в точках подземных фонтанов.
В Левобережном и большей части других районов города водоснабжения нет.
- 10 июля в Мариуполе россияне включили водоснабжение из-за бунтов местных, но в результате некачественного ремонта труб затопил город.
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