Об этом сообщает мэрия города.

"Мы уже видим, что есть внутренние конфликты. В городе даже раздавались выстрелы. Россияне говорят, что давали деньги на гуманитарную помощь. К коллаборантам уже есть вопросы – где делись деньги? Возмущаются и жители. Им не выплачивают обещанную зарплату", - сказал мэр города Вадим Бойченко.

Фиксируется также и хищение гуманитарной помощи. Как рассказывает горсовет, вместо того, чтобы выдать 2500 продуктовых наборов, выдают - 2000. А искусственный "остаток" распродают в своих магазинах с высокой наценкой в 200-300%.

Таким образом, коллаборанты обогащаются на средства жителей.

Напомним, 10 августа в Мариуполе впервые была проведена настоящая забастовка работников Горводоканала, отказавшихся выходить на работу из-за невыплаты заработной платы.