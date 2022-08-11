В Мариуполе коллаборанты разворовывают гуманитарную помощь, в городе зреют бунты, - горсовет
Мариупольский городской совет сообщает, что в городе начались "внутренние разборки" из-за коррупции, поскольку коллаборанты делят между собой деньги поступающих в город россиян
Об этом сообщает мэрия города.
"Мы уже видим, что есть внутренние конфликты. В городе даже раздавались выстрелы. Россияне говорят, что давали деньги на гуманитарную помощь. К коллаборантам уже есть вопросы – где делись деньги? Возмущаются и жители. Им не выплачивают обещанную зарплату", - сказал мэр города Вадим Бойченко.
Фиксируется также и хищение гуманитарной помощи. Как рассказывает горсовет, вместо того, чтобы выдать 2500 продуктовых наборов, выдают - 2000. А искусственный "остаток" распродают в своих магазинах с высокой наценкой в 200-300%.
Таким образом, коллаборанты обогащаются на средства жителей.
- Напомним, 10 августа в Мариуполе впервые была проведена настоящая забастовка работников Горводоканала, отказавшихся выходить на работу из-за невыплаты заработной платы.
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