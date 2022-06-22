В Мариуполе коллаборанты продают сим-карты "ДНР" по 450 грн, телефоны прослушивают, - советник мэра
В Мариуполе окружение коллаборантов продает сим-карты "Феникс" "ДНР" по 450 грн, но россияне прослушивают разговоры
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мобильная связь, как и все в принципе, остается большой проблемой. Формально, кафиры раздают карточки "Фениксу". Фактически - люди приближенные к местным коллаборантам продают по 450 грн. Сволочь пользуется желанием людей выйти на связь с родными. Все , что делается оккупантами в сторону "улучшения", превращается в издевательство в очередях и сверхнаживу на горе", - отметил он.
Также Петр Андрющенко подчеркнул, что всех пользователей Феникса россияне прослушивают, поэтому каждое неосторожное слово является риском для горожан. Советник мэра призвал мариупольцев не подвергать близких опасности.
- 10 июня Петр Андрющенко обнародовал адреса с Wi-Fi и 4G-связью в Мариуполе. Также он призвал горожан эвакуироваться.
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