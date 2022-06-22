Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мобильная связь, как и все в принципе, остается большой проблемой. Формально, кафиры раздают карточки "Фениксу". Фактически - люди приближенные к местным коллаборантам продают по 450 грн. Сволочь пользуется желанием людей выйти на связь с родными. Все , что делается оккупантами в сторону "улучшения", превращается в издевательство в очередях и сверхнаживу на горе", - отметил он.

Также Петр Андрющенко подчеркнул, что всех пользователей Феникса россияне прослушивают, поэтому каждое неосторожное слово является риском для горожан. Советник мэра призвал мариупольцев не подвергать близких опасности.

10 июня Петр Андрющенко обнародовал адреса с Wi-Fi и 4G-связью в Мариуполе. Также он призвал горожан эвакуироваться.

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