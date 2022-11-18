В Мариуполе количество оккупантов возросло в 7 - 10 раз, - советник мэра Андрющенко
В Мариупольском районе численность россиян выросла в 7 – 10 раз. Они живут в заброшенных пансионатах и на базах отдыха
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.
"Мы наблюдаем рост (количества захватчиков, – ред.). Он начался с пятницы, и можно утверждать, что в 7 – 10 раз увеличилось количество военных", – подчеркнул он.
По словам советника мэра, россияне полностью заселили побережье от Гурзуфа до Мариуполя. Все брошенные пансионаты, базы отдыха также заполнены оккупантами. Кроме того, они обустраиваются и в Мангуше, Никольском, на севере Мариупольского района.
- 7 ноября Петр Андрющенко писал, что оккупанты возводят линию обороны вокруг Мариуполя.
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