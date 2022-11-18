Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.

"Мы наблюдаем рост (количества захватчиков, – ред.). Он начался с пятницы, и можно утверждать, что в 7 – 10 раз увеличилось количество военных", – подчеркнул он.

По словам советника мэра, россияне полностью заселили побережье от Гурзуфа до Мариуполя. Все брошенные пансионаты, базы отдыха также заполнены оккупантами. Кроме того, они обустраиваются и в Мангуше, Никольском, на севере Мариупольского района.

7 ноября Петр Андрющенко писал, что оккупанты возводят линию обороны вокруг Мариуполя.

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