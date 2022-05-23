В Мариуполе кадыровцы патрулируют улицы, задерживают и пытают людей, - советник мэра
В Мариуполе кадыровцы задерживают автомобили, раздевают и избивают людей, мэрия призывает горожан не эвакуироваться самостоятельно
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме .
"Оккупанты не только ввели новую пропускную систему и обустроили блокпосты. На сегодняшний день констатируем патрулирование Мариупольского района мобильными патрулями из состава кадыровцев", - подчеркнул он.
Прежде всего, патрулируют грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья. По словам местных, днем 23 мая в районе Демьяновки Мангусского района кадыровцы задержали машину с людьми, которые ехали в сторону Бердянска.
"Людей раздели, знаущались, прибегали к физическому насилию. Но потом повернули в сторону Мариуполя. При этом у водителя и пассарижей были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск. Поэтому, будьте осторожны. Удерживайтесь на время от прорыва в эвакуацию. Украина работает над открытием официальных эвакуационных коридоров. Берегите себя", - подчеркнул Петр Андрющенко.
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17 апреля сообщали, что в Мариуполе кафиры выдают пропуски , без которых нельзя выходить на улицу и перемещаться по городу.
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По состоянию на 8 мая кафиры запрещали мариупольцам передвигаться в черте города и ОРДО без справки о "фильтрации" и двух пропусках.
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22 мая в Мариуполе кафиры ввели одноразовые пропуска для передвижения по городу, на получение которых нужно записываться в очередь.
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