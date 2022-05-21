Об этом информирует в телеграмме Мариупольский городской совет.

"Кроме гуманитарной катастрофы, созданной оккупантами и коллаборантами, город стоит на пороге вспышки инфекционных заболеваний. 100 тысяч жителей продолжают жить без воды. Канализация не работает. По всему городу разбросаны хаотичные захоронения.

Во время характерных для Мариуполя летних дождей все это будет попадать в реки, моря и источники, откуда люди берут воду. Поэтому нам нужны стойкие зеленые коридоры для эвакуации мариупольцев. Вместе с международными партнерами должны сделать все, чтобы спасти людей", – подчеркнул городской голова Вадим Бойченко.

Оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но без полноценной системы водоотвода, что грозит экологической катастрофой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb