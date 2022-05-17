В Мариуполе из-за проблем с водой может распространиться холера, - ВОЗ

Об этом сообщает УНИАН.

"Мы получаем информацию от неправительственных организаций, что в Мариуполе канализационные воды смешиваются с питьевой водой. Это чревато распространением многих болезней, особенно холеры. Мы готовимся к этому, готовим вакцины, сотрудничаем с неправительственными организациями, которые могут ездить туда и поддерживать людей", - отметила Ницан.

Она добавила, что оккупированные Россией территории находятся в опасности.