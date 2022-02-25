В Мариуполе из-за обстрелов проблемы с электричеством в двух районах, повреждены трансформаторы

Об этом сообщает "УП" .



Город с водой, хотя Россия перерезала нам основной источник из Северского Донца. Есть электричество в городе. К сожалению, перебиты 34 трансформаторные подстанции. И мы не можем пока их починить, потому что они находятся под постоянными обстрелами".



По словам городского головы, из-за обстрелов есть отключение электроэнергии в двух районах Мариуполя.



Бойченко сообщил, что на нескольких улицах города после обстрелов есть ощутимые повреждения жилого фонда, которые невозможно восстановить.



"Реального режима тишины нет, идут бои в районе Павлополя. Поэтому не можем восстанавливать жилищный фонд. Но транспорт работает в штатном режиме и бесплатно. Есть информация от наших военных, что в городе работают диверсионные группы. Один диверсант задержан, который наносил разметку на мост , зеленый крест, для корректировки авиаудара", - сказал он.

Напомним, 25 февраля советник главы Офиса Президента Алексея Арестовича сообщил , что на окраине Мелитополя есть российские войска, которые прошли из Крыма, но остальную часть города удерживают украинские военные. Они держат оборону и не дают продвигаться в сторону Мариуполя.