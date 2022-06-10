Об этом информирует в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .

"Оккупанты продолжают уничтожать остатки сельхозпродукции. Вчера в результате эксперимента по восстановлению электричества загорелся пожар на заводе "Сателлит" в Левобережном районе по Таганрогскому шоссе. "Сателлит" занимался сбором и переработкой семян подсолнечника на масло", - написал .

Советник городского головы добавляет, что в результате возгорания уничтожено несколько тысяч тонн подсолнечника и переработанного масла.

Загабрнические власти Мариуполя сейчас пытаются скрыть потери от РФ, учитывая, поскольку остатки должны были вывезти в Россию.

По уточненной информации, баки с подсолнечным маслом не повреждены.

В Мариуполе россияне пытаются возобновить работу торгового порта и вывезти в РФ зерно, металл и глину на десятки миллионов долларов.

8 июня стало известно, что захватчики из России начали поездами вывозить зерно из временно оккупированного Мелитополя.

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