В Мариуполе из-за "эксперимента" рашистов по электрификации загорелся маслозавод, уничтожены тысячи тонн семян, - советник мэра
В Мариуполе в результате попыток российских захватчиков возобновить электроснабжение на заводе "Сателлит" произошел пожар. Известно, что уничтожено несколько тысяч тонн семян и переработанного подсолнечного масла
Об этом информирует в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
"Оккупанты продолжают уничтожать остатки сельхозпродукции. Вчера в результате эксперимента по восстановлению электричества загорелся пожар на заводе "Сателлит" в Левобережном районе по Таганрогскому шоссе. "Сателлит" занимался сбором и переработкой семян подсолнечника на масло", - написал .
Советник городского головы добавляет, что в результате возгорания уничтожено несколько тысяч тонн подсолнечника и переработанного масла.
Загабрнические власти Мариуполя сейчас пытаются скрыть потери от РФ, учитывая, поскольку остатки должны были вывезти в Россию.
По уточненной информации, баки с подсолнечным маслом не повреждены.
- В Мариуполе россияне пытаются возобновить работу торгового порта и вывезти в РФ зерно, металл и глину на десятки миллионов долларов.
- 8 июня стало известно, что захватчики из России начали поездами вывозить зерно из временно оккупированного Мелитополя.
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