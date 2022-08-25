В Мариуполе из-за бездействия оккупантов разгорелся масштабный пожар: горят дома и школа, - советник мэра
С ночи на 25 августа во временно оккупированном Мариуполе горит восточная часть города. Пожар перекинулся на дома и школу, огонь погасить рашисты не могут
Об этом информирует в телеграме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Всю ночь пылало от Восточного до с. Седово. Оккупационные власти имели возможность очень наглядно продемонстрировать собственный паралич в вопросе безопасности. МЧС просто или не было, или по приезду разводило руками - нет воды для тушения пожаров", - пишет Андрющенко.
Утром 25 августа пожар так и не был потушен. Советник городского головы Мариуполя информирует, что в РосСМИ еще накануне заявили, что возгорание ликвидировано.
"Мариуполь снова в дыму. Восточный на Левобережье снова окутан дымом от пожара в поле. Снова велик риск перебрасывания огня на частные дома. Из-за того же пожара, который в телеграм-каналах оккупантов вчера потушили МЧС России. Как они его тушили не в интернете, а на месте, сегодня риск был меньше.
Последствия этой совокупности факторов могут быть такими, что Восточный будет окончательно уничтожен российской оккупацией. Даже уже без бомбежек", – прокомментировал советник мэра.
Вероятно из-за отсутствия водоснабжения огонь не могут потушить.
Впоследствии пожар перебросился на жилые дома: "Горят дома, горит здание школы №69 и пожар расползается по микрорайону "Восточный". Пожарных - ни одного. Оккупационные власти типично не реагируют".
По состоянию на 15:49 мариупольцы сами пытаются ликвидировать пожар.
"Люди сплотились и ездят на море за песком, чтобы самостоятельно тушить пожары. Воды нет. Так называемое МЧС, понимая что здесь не украдешь – не берет или бросает трубку. Оккупационного руководства в городе нет. Хаос и разрушение. Стандартные последствия "русского мира" в полной мере", - добавил Андрющенко.
- Показательный запуск газоснабжения в Приморском районе оккупированного Мариуполя с красной лентой закончился ожидаемо: час спустя после запуска газ пропал вместе с водой и электричеством.
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