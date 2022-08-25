Об этом информирует в телеграме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Всю ночь пылало от Восточного до с. Седово. Оккупационные власти имели возможность очень наглядно продемонстрировать собственный паралич в вопросе безопасности. МЧС просто или не было, или по приезду разводило руками - нет воды для тушения пожаров", - пишет Андрющенко.



Утром 25 августа пожар так и не был потушен. Советник городского головы Мариуполя информирует, что в РосСМИ еще накануне заявили, что возгорание ликвидировано.



"Мариуполь снова в дыму. Восточный на Левобережье снова окутан дымом от пожара в поле. Снова велик риск перебрасывания огня на частные дома. Из-за того же пожара, который в телеграм-каналах оккупантов вчера потушили МЧС России. Как они его тушили не в интернете, а на месте, сегодня риск был меньше.



Последствия этой совокупности факторов могут быть такими, что Восточный будет окончательно уничтожен российской оккупацией. Даже уже без бомбежек", – прокомментировал советник мэра.



Вероятно из-за отсутствия водоснабжения огонь не могут потушить.



Впоследствии пожар перебросился на жилые дома: "Горят дома, горит здание школы №69 и пожар расползается по микрорайону "Восточный". Пожарных - ни одного. Оккупационные власти типично не реагируют".





По состоянию на 15:49 мариупольцы сами пытаются ликвидировать пожар.



"Люди сплотились и ездят на море за песком, чтобы самостоятельно тушить пожары. Воды нет. Так называемое МЧС, понимая что здесь не украдешь – не берет или бросает трубку. Оккупационного руководства в городе нет. Хаос и разрушение. Стандартные последствия "русского мира" в полной мере", - добавил Андрющенко.

Показательный запуск газоснабжения в Приморском районе оккупированного Мариуполя с красной лентой закончился ожидаемо: час спустя после запуска газ пропал вместе с водой и электричеством.