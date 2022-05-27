В Мариуполе из-под завалов бывшего завода извлечены 70 погибших: их будут хоронить в братских могилах
В Мариуполе из-под завалов завода "Октябрь" оккупанты достали 70 погибших, которых повезли хоронить в братских могилах в Старом Крыму
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме .
"В ходе разбора завалов МЧС России по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" найдено около 70 тел погибших. Причина та же - людей заперло обломками здания после обстрела", - отметил он.
Тела упаковали в пластиковые мешки и вывезли для захоронения в братской могиле в Старом Крыму. Погибших не идентифицировали. По словам местных, из-за состояния тел погибших установить невозможно.
- Ранее Петр Андрющенко заявил, что россияне готовятся расширить братскую могилу в Мариуполе и использовать это для информатаки против Украины.
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