Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме .

"В ходе разбора завалов МЧС России по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь" найдено около 70 тел погибших. Причина та же - людей заперло обломками здания после обстрела", - отметил он.

Тела упаковали в пластиковые мешки и вывезли для захоронения в братской могиле в Старом Крыму. Погибших не идентифицировали. По словам местных, из-за состояния тел погибших установить невозможно.

Ранее Петр Андрющенко заявил, что россияне готовятся расширить братскую могилу в Мариуполе и использовать это для информатаки против Украины.

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