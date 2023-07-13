В Мариуполе и районе выросло количество российских военных, - Андрющенко
Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, отметил, что в последнее время россияне завозят на полигоны мобилизованных и контрактников, которых после недельного обучения бросают на "мясные штурмы" в сторону Бердянска или на север
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На самом деле баз оккупантов в Мариуполе и районе много. Если посчитать, то до 35 тыс. российских военных находится на территории нашего города и района. Многие из них расположились на побережье Азовского моря, они почему-то очень любят там базы отдыха и пансионаты. Позанимали все, что можно, поперекрывали людям выход к морю. По меньшей мере три полигона, где готовят вражеских солдат.На одном из полигонов, который на границе Бердянского и Мариупольского районов, готовят русских воинов с побережья Азовского моря и тех, кого подвозят с Бердянского направления. Оккупантов действительно немало, а в последнее время их количество выросло. Видим, что зашла российская морская пехота, по крайней мере, по форме и по шевронам они так выглядят и базируются в одном из поселков", - рассказал советник мэра Мариуполя.
Петр Андрющенко добавил, что в основном в последнее время завозят "откровенное мясо", то есть мобилизованных или контрактников, которых держат примерно неделю на полигонах, а затем бросают на всевозможные "мясные штурмы" то на север, то в сторону Бердянска. Общее количество противника сохраняется, но у него происходит неизменная ротация.
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- Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вблизи временно оккупированного Бердянска Запорожской области был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.
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