Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Живая сила врага, к сожалению, продолжает увеличиваться не столько по направлению Запорожской области, сколько в целом. На сегодняшний день наблюдаем рост численности российских военных и в Мариуполе. Также меняется тактика расселения живой силы, которая прибывает в город. Если раньше они пытались занимать какие-то окрестности и отдельно расселять своих оккупантов, то сейчас они размещаются около административного центра города, а также в уцелевшем микрорайоне Западный .

Петр Андрющенко добавил, что местные люди сообщают о росте количества кафиров, а на улицах города военных в 2-3 раза больше, чем гражданских. Они вскрывают квартиры, домарадеривают и заселяют туда российских военных, то есть делают такие себе микроказармы в каждой квартире и доме", - рассказал советник городского головы.

"Видим, что происходят определенные ротации. Мариуполь используют оккупанты как ротационный центр, как тыловую базу. По Мариуполю и Мариупольскому району до Нового года было примерно 20-25 тысяч военных армии РФ, а сейчас где-то около 35-40 тысяч живой силы врага", – сказал Андрющенко.

9 января стало известно, что больницы временно оккупированного Мариуполя переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают забирать тела умерших.

10 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики в Мариуполе с 1 января обязали учителей, медиков и работников госучреждений получать российские паспорта.

12 января советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты окончательно снесли историческую памятку Мариуполя - "Дом с часами"

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