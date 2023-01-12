В Мариуполе и районе сейчас находятся около 35-40 тыс. живой силы врага, – советник мэра Андрющенко
Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, отметил, что до Нового года было около 20-25 тысяч военных армии РФ, а сейчас их количество увеличилось почти в два раза
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Живая сила врага, к сожалению, продолжает увеличиваться не столько по направлению Запорожской области, сколько в целом. На сегодняшний день наблюдаем рост численности российских военных и в Мариуполе. Также меняется тактика расселения живой силы, которая прибывает в город. Если раньше они пытались занимать какие-то окрестности и отдельно расселять своих оккупантов, то сейчас они размещаются около административного центра города, а также в уцелевшем микрорайоне Западный .
Петр Андрющенко добавил, что местные люди сообщают о росте количества кафиров, а на улицах города военных в 2-3 раза больше, чем гражданских. Они вскрывают квартиры, домарадеривают и заселяют туда российских военных, то есть делают такие себе микроказармы в каждой квартире и доме", - рассказал советник городского головы.
"Видим, что происходят определенные ротации. Мариуполь используют оккупанты как ротационный центр, как тыловую базу. По Мариуполю и Мариупольскому району до Нового года было примерно 20-25 тысяч военных армии РФ, а сейчас где-то около 35-40 тысяч живой силы врага", – сказал Андрющенко.
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